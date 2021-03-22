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22 березня 2021, 18:41 199

Протести на Банковій: з’явилась реакція Разумкова

22 березня 2021, 18:41 199
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Спікер розкритикував мітингувальників з Брюсселю
Спікер розкритикував мітингувальників з Брюсселю
Фото з відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков критикою відреагував на акцію на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка, під час якої мітингувальники розбили вікна будівлі Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

Про це сказав Дмитро Разумков під час брифінгу у Брюсселі, передає RegioNews з посиланням на Українську правду.

Голова Верховної ради України нагадав, що демократія не означає, "що можна робити все, що заманеться. Оскільки твої права закінчуються там, де починаються права іншого".

Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно, державне чи особисте, це неповага в першу чергу до себе чи до своєї держави.

Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції, а інституції треба поважати і точно не треба виміщувати свою незадоволеність тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають, - сказав Дмитро Разумков.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін виступив з офіційною заявою щодо погромів на Банковій. Члени уряду вимагають розслідування від силовиків.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Після акції одному затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка".

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