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22 березня 2021, 18:49 20

Стало відомо, коли затриманому під Офісом президента обиратимуть запобіжний захід

22 березня 2021, 18:49 20
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Йдеться про Владислава Гранецького-Стафійчука
Йдеться про Владислава Гранецького-Стафійчука
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Печерський райсуд Києва на засіданні 23 березня обиратиме запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорд).

Як пише RegioNews, про це "Укрінформу" повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.

"Буде завтра (суд - ред.) після 14-ї години. Вони (сторона обвинувачення - ред.) проситимуть для нього цілодобовий домашній арешт. Це клопотання завтра зранку буде подано до суду. Ми проситимемо особисте зобов’язання”, - поінформував він.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Також стало відомо, що затриманому на протестах прихильників Стерненка пред’явлено звинувачення у хуліганстві.

Україна Офіс президента протест протести акції протесту

 
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