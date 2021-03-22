Стало відомо, коли затриманому під Офісом президента обиратимуть запобіжний захід
Йдеться про Владислава Гранецького-Стафійчука
Йдеться про Владислава Гранецького-Стафійчука
Печерський райсуд Києва на засіданні 23 березня обиратиме запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорд).
Як пише RegioNews, про це "Укрінформу" повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.
"Буде завтра (суд - ред.) після 14-ї години. Вони (сторона обвинувачення - ред.) проситимуть для нього цілодобовий домашній арешт. Це клопотання завтра зранку буде подано до суду. Ми проситимемо особисте зобов’язання”, - поінформував він.
Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.
Також стало відомо, що затриманому на протестах прихильників Стерненка пред’явлено звинувачення у хуліганстві.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон