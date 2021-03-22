Кабмін виступив з офіційною заявою щодо погромів на Банковій

Члени уряду вимагають розслідування від силовиків

Члени уряду вимагають розслідування від силовиків

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Члени Кабміну України засудили вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту 20 березня.

Про це йдеться в офіційній "Спільній заяві членів Кабінету Міністрів України щодо неприпустимих дій під Офісом Президента України 20 березня 2021 року", передає RegioNews.

Члени Кабінету Міністрів України рішуче засудили вандалізм та наругу над державними символами під час акцій протесту.

Неправомірні дії, які відбулись під Офісом Президента 20 березня, є неприйнятними та суперечать європейським цінностям, що закріплені в Конституції України. Уряд закликає всіх громадян утримуватися від подібних дій та реалізовувати свої права виключно у мирний спосіб, - йдеться в заяві.

Також у заяві зазначається, що її підписанти очікують "від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня та надання їм відповідної правової оцінки".

Як зазначалося, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

Після акції одному затриманому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани".