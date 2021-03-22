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22 марта 2021, 18:41 132

Протесты на Банковой: появилась реакция Разумкова

22 марта 2021, 18:41 132
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Спикер раскритиковал митингующих из Брюсселя
Спикер раскритиковал митингующих из Брюсселя
Фото из открытых источников
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Спикер парламента Дмитрий Разумков критикой отреагировал на акцию в поддержку заключенного Сергея Стерненко, во время которой митингующие разбили окна здания Офиса президента, расписали стены краской и закидали здание дымовыми шашками.

Об этом сказал Дмитрий Разумков во время брифинга в Брюсселе, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Председатель Верховной рады Украины напомнил, что демократия не означает, "что можно делать все, что заблагорассудится. Поскольку твои права заканчиваются там, где начинаются права другого".

Если мы будем позволять себе портить любое имущество, государственное или личное, это неуважение в первую очередь себя или своего государства.

Мы же не о людях сейчас говорим, а про институты, а институты надо уважать и точно не надо вимещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают, - сказал Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, сегодня Кабмин выступил с официальным заявлением относительно погромов на Банковой. Члены правительства требуют расследования от силовиков.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

После акции одному задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы".

Также "Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненко".

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