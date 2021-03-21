Доба в ООС: два обстріли неподалік Водяного

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

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Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне.

Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей, - зазначають у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, вчора на війні на Донбасі бойовики вбили захисника України. Було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Сьогодні стало відоме ім'я загиблого вчора військового на Донбасі. Загиблим військовим є Кирило Биковський з Кропивницького.