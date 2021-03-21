Сутки в ООС: два обстрела неподалеку Водяного

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Фото из открытых источников

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

С начала этих суток, 21 марта, были зафиксированы два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное.

Оккупанты осуществили обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей, - отмечают в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось, вчера на войне на Донбассе боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Сегодня стало известно имя погибшего вчера военного на Донбассе. Погибшим военным является Кирилл Быковский из Кропивницкого.