Байден забракував "мирний курс" президента Зеленського та голови ОП Єрмака - журналіст

Вся політика Офісу президента вже не просто не відповідає реальності, а прямо суперечить політиці США

Вся політика Офісу президента вже не просто не відповідає реальності, а прямо суперечить політиці США

Фото: з відкритих джерел

Президент США Джо Байден визначив новий курс американської адміністрації своїм висловлюванням "Путін - вбивця", і всі американські союзники, в тому числі керівництво України будуть змушені з цим курсом рахуватися.

Як передає RegioNews, про це пише український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет", оглядач "Дзеркала тижня" Юрій Бутусов у Facebook.

Байден не хоче спілкуватися з Зеленським. Але Байден вже провалив "мирний курс" Єрмака і Козака і спроби здати Донбас під виглядом "припинення вогню". Війна триває, і велика війна ще попереду", - зазначає він.

На думку Бутусова, це означає, що вся політика Офісу Єрмака вже не просто не відповідає реальності, а прямо суперечить політиці США щодо РФ.

Україна має готуватися до війни. Це реальність, а всі, хто обманює країну обіцянками швидкого миру - просто цинічні і брехливі політикани, завжди готові зрадити і втекти. Нам потрібна стратегія довгої війни з Росією", - пише журналіст.

За його словами, Україні потрібна влада, яка готова боротися, і яка зуміє визначити шлях до перемоги. "Для цього треба починати з доктрини, якої немає, і яку влада просто не усвідомлює. З доктрини війни починається справжня стратегія", - додає Бутусов.

Він зазначає, що в Україні немає ні доктрини ведення війни, ні реформи армії, ні територіальної оборони, ні реформи оборонної промисловості, ні реформи строкової служби, а головою комітету з розвідки "як і раніше є відкритий російський шпигун".

Офіс Єрмака замість оборони країни зайнятий насамперед вирішенням особистих питань, корупцією, розпилом бюджету, контролем лайків на фейсбуці та найманими інтернет-ботами. В країні війна, але війна нікого не хвилює на Банковій", - резюмує журналіст.

Нагадаємо, раніше голова ТКГ Кравчук сказав про бажання Зеленського швидко закінчити війну: "З Москвою домовитися не можна". Зараз він виступає за перегляд Мінських домовленостей.