Війна на Донбасі: бойовики вбили захисника України
У суботу, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook, пише RegioNews.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілу бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.
"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в медичний заклад. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти застосували гранатомети різних систем.
По позиціях ООС в передмісті Лебединське бойовики застосували вогнепальну зброю, а поблизу селища Широкине - вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-німецьких окупаційних військ.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, March 20, 2021
Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики вбили українського воїна.