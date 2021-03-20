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20 березня 2021, 17:11 6

В Україні почали вакцинувати військових від коронавірусу за межами ООС

20 березня 2021, 17:11 6
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Вакцинація стартувала в оперативних командуваннях "Північ" і "Схід"
Вакцинація стартувала в оперативних командуваннях "Північ" і "Схід"
Рixabay
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У суботу, 20 березня, у Сухопутних військах Збройних сил України розпочався перший етап вакцинації від коронавірусу військовослужбовців за межами ООС. Вакцинація стартувала в оперативних командуваннях "Північ" і "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Вакцинація вже почалася в Чернігівському військовому госпіталі військових оперативного командування "Північ".

На першому етапі вакцинують військове командування та підпорядкованих частин Чернігівського гарнізону. Другий етап - проведуть за окремо визначеним графіком.

Зазначається, що першу дозу вакцини одержують військовослужбовці в підпорядкованих військових частинах, а також в установах командування в зоні відповідальності та районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також вакцинація почалася і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, в бригаді "Холодний Яр" щеплення роблять у медичному пункті в місці постійної дислокації військової частини.

Першим отримав щеплення командир бригади полковник Дмитро Брижинський. Він зазначив, що хоче власним прикладом показати підлеглим, що необхідно робити щеплення.

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду та пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під наглядом лікарів.

Раніше повідомлялося, що ветерани АТО зможуть позачергово вакцинуватися від коронавірусу.

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