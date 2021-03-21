Стало відоме ім'я загиблого вчора військового на Донбасі

Загиблим військовим є Кирило Биковський

Загиблим військовим є Кирило Биковський

Фото з відкритих джерел

В результаті вчорашнього обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець із Кропивницького.

Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у своєму Telegram-каналі.

Загиблим військовим є Кирило Биковський.

Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам‘ять Герою, - написав голова ОДА.

Крім того, "Суспільне" дізналося, що у військовому комісаріаті Кропивницького розповіли: військового 1992 року народження снайпер поранив у праве плече. Завтра планується його розтин, а потім тіло військового перевезуть в Кропивницький.

Нагадаємо, учора на Донбасі бойовики вбили захисника України. Було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.