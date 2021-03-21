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21 березня 2021, 17:38 775

Стало відоме ім'я загиблого вчора військового на Донбасі

21 березня 2021, 17:38 775
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Загиблим військовим є Кирило Биковський
Загиблим військовим є Кирило Биковський
Фото з відкритих джерел
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В результаті вчорашнього обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець із Кропивницького.

Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у своєму Telegram-каналі.

Загиблим військовим є Кирило Биковський.

Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський. Вічна пам‘ять Герою, - написав голова ОДА.

Крім того, "Суспільне" дізналося, що у військовому комісаріаті Кропивницького розповіли: військового 1992 року народження снайпер поранив у праве плече. Завтра планується його розтин, а потім тіло військового перевезуть в Кропивницький.

Нагадаємо, учора на Донбасі бойовики вбили захисника України. Було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

війна ООС смерть загиблі Кропивницький

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