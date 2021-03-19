У Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яка фінансувалась з РФ
Кіберфахівці Служби безпеки України припинили роботу "ботоферми", яка розповсюджувала фейкову інформацію про державу. Протиправна діяльність фінансувалась з території РФ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Зловмисники використовували понад 3 тисячі сім-карток українських операторів мобільного зв’язку.
Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України.
За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами", - йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.