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19 березня 2021, 11:44 355

У Києві СБУ ліквідувала "ботоферму", яка фінансувалась з РФ

19 березня 2021, 11:44 355
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У зловмисників було більше ніж 5 тисяч фейкових аккаунтів
У зловмисників було більше ніж 5 тисяч фейкових аккаунтів
Фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України припинили роботу "ботоферми", яка розповсюджувала фейкову інформацію про державу. Протиправна діяльність фінансувалась з території РФ. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Зловмисники використовували понад 3 тисячі сім-карток українських операторів мобільного зв’язку.

Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України.

За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Нагадаємо, СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ.

ботоферма СБУ РФ маніпуляції соцмережі

 
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