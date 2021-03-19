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19 березня 2021, 14:54 8

На Харківщині сталася жахлива ДТП за участі Tesla: постраждали шестеро осіб

19 березня 2021, 14:54 8
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Серед постраждалих є дитина
Серед постраждалих є дитина
Фото: Facebook
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У Харківській області поблизу села Шестакове сталося ДТП між автомобілями Tesla та Nissan в результаті якого постраждали шестеро осіб. Водіїв та пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області, передає RegioNews.

На трасі "Харків-Вовчанськ" поблизу села Шестакове сталося зіткнення між автомобілями "Tesla" під керуванням 58-річного водія та "Nissan X-Trail" під керуванням 37-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Травми отримали водій і 36-річний пасажир "Tesla" - мешканці Харкова, а також водій і пасажири "Nissan X-Trail" - дружина і 6-річна донька водія та 43-річний чоловік.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку територіального відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви.

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