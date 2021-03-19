Бывшему майору ВСУ выдвинули подозрение по делу взрывов в Балаклее

Подозреваемый должен был управлять действиями своих подчиненных во время загрузки боеприпасов, однако не делал этого

Подозреваемый должен был управлять действиями своих подчиненных во время загрузки боеприпасов, однако не делал этого

Фото: gp.gov.ua

Работники прокуратуры выдвинули подозрение в халатном отношении к военной службе, которое повлекло тяжкие последствия майору Вооруженных Сил, который возглавлял отряд разминирования воинской части А1352 во время взрывов в Балаклее в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews. Как заявляет следствие, командир отряда находился в военной части в то время, когда он должен был находиться на месте деятельности подразделений, выполняющих загрузку взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб". Подозреваемый должен был управлять действиями своих подчиненных, однако не делал этого. Также майор должен был донести до сведения подчиненных принцип действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. Кроме того, подозреваемый был обязан проверить личный состав на знания и умения относительно прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами тушения при перевозке взрывоопасных предметов. Небрежное отношение военного должностного лица к службе привело к гибели трех военнослужащих и получения телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб" на технической территории военной части А1352 (г.. Балаклея) в ноябре 2019 года", - заявили в Офисе генпрокурора. В ведомстве добавили, что теперь решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Напомним, ранее ВСК обнародовала выводы относительно событий в Балаклеи, заявив, что в нескольких местах под складами была заложена взрывчатка. Эту версию раскритиковал екс-заместитель генпрокурора. 7 мая 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что приобщат отчет ВСК к делу о взрывах на Харьковщине. Тогда Ирина Венедиктова пообещала провести полноценное расследование.

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