Зеленському дорікнули за зупинку будівництва онкоцентру у Харкові

Попри обіцянки глави держави виділити кошти і заяви про перебування будівництва в особистому фокусі президента, на об’єкті нічого не відбувається

Попри обіцянки глави держави виділити кошти і заяви про перебування будівництва в особистому фокусі президента, на об’єкті нічого не відбувається

Фото: із відкритих джерел

Лист він оприлюднив у Facebook, передає RegioNews.

Доброго дня, Володимир Олександрович! Я б вас не турбував, але у нас тут знакова дата. Рівно три місяці тому, 18 грудня, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов приїхав подивитися на "будівництво" нового онкоцентру. У цей день глава ХОДА Айна Тимчук та її підлеглі побудували на об'єкті справжнє "потьомкінське село”: нагнали техніку, робітників - і створили ілюзію бурхливої діяльності”, - написав журналіст.

Павло Федосенко повідомив, що коли міністр Олексій Чернишов поїхав, слідом за ним вже без камер поїхали будівельники із об’єкту. За його словами, упродовж трьох місяців на об'єкті не відбувається нічого, хоча ще в грудні 2020 року було визначено переможця нового тендеру.

Федосенко опублікував фото місця будівництва, і додав, що так виглядає об’єкт, який мав би рятувати життя.

Так виглядає результат мутних договірняків. Так виглядає бездарність і некомпетентність ваших ставлеників, Володимир Олександрович. До речі, ви, можливо, не в курсі, але тепер онкоцентр - це об'єкт "Великого будівництва”, - пише головний редактор.

За словами журналіста, у 2021 році на будівництво цього об’єкту офіційно передбачено 190 мільйонів гривень, і це навіть не 10% від загальної вартості будівництва.

Може, ви знаєте, кому належать ці слова: "Ми готові вибивати гроші в бюджеті, щоб онкоцентр був побудований за два роки. Але це не повинно тривати 5, 6, 7 років"? Це ваші слова, Володимир Олександрович. Ви їх сказали пів року тому. З тих пір на об'єкті не сталося нічого. Тільки один некомпетентний чиновник змінив іншого в кабінеті на Сумській, 64. Але! Незважаючи на все написане вище, я сповнений оптимізму. Адже "будівництво онкоцентру - в особистому фокусі президента". Наведіть фокус, Володимир Олександрович. Ви ж не лох, самі сказали. І досить переставляти ліжка. Міняйте вже дівчаток”, - написав у відкритому листі до президента Павло Федосенко.

Нагадаємо, 2 вересня Зеленський приїхав до Харкова, він відвідав школи й гольф-клуб. Також президент відвідав низку об'єктів у межах програми "Велике будівництво".