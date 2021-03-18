Харківська область посилила карантин: що заборонено
Нові обмеження діють з 18 березня
Нові обмеження діють з 18 березня
Через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин у Харківській області. Нові обмеження діють з 18 березня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської ОДА, пише RegioNews.
У звичайному режимі працюватимуть установи професійної освіти з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.
Крім того, технікумам, училищам і вишам теж рекомендується перейти на дистанційну форму.
Нові обмеження в Харківській області:
- забороняється проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх та інших) з участю понад 1 особи на 4 квадратних метрів площі будівлі або відкритої території;
- забороняється заповнювати зали, де проходять такі заходи, більш ніж на половину;
- забороняється прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць;
- Забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 квадратних метрів басейнів - 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 20 квітня вводять локдаун.
Також стало відомо, що у Полтаві посилюються карантинні обмеження.
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