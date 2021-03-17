У Дніпрі від коронавірусу помер гендиректор міської лікарні

Костянтин Чебанов був також депутатом Дніпропетровської облради

Костянтин Чебанов був також депутатом Дніпропетровської облради

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 17 березня, у Дніпрі від коронавірусу помер відомий лікар Костянтин Олегович Чебанов – генеральний директор КНП «Міська клінічна лікарня №4» Дніпровської міськради.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Більше 40 років Костянтин Олегович пропрацював у медичній галузі, 18 з яких керував 4-ю міською лікарнею. Кандидат медичних наук, доцент.

Мер Дніпра Борис Філатов висловив співчуття з приводу передчасної смерті однопартійця – Чебанов був депутатом обласної ради від партії "Пропозиція".

Ти помер як справжній боєць і професіонал. На роботі. У тебе була своя лінія фронту, - написав Філатов.

Памяти Константина Чебанова. ... Он был настоящий доктор. Нет. Не так. Он был Настоящий Доктор. Именно с большой... Posted by Borys Filatov on Wednesday, March 17, 2021

Як повідомлялося, голова міського суду Тернополя помер від COVID-19.