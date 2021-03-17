У МОЗ розповіли, хто отримав другу дозу COVID-вакцини

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 71 923 особи

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 71 923 особи

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці вже там отримала перше щеплення вакциною Covishield.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де і отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield)", - йдеться у повідомленні. В Україні поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію. Нагадаємо, що за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).

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