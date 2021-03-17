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17 березня 2021, 14:32 6

У МОЗ розповіли, хто отримав другу дозу COVID-вакцини

17 березня 2021, 14:32 6
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Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 71 923 особи
Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 71 923 особи
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці вже там отримала перше щеплення вакциною Covishield.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де і отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield)", - йдеться у повідомленні.

В Україні поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Нагадаємо, що за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).

коронавірус МОЗ медики лікарні вакцинація

 
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