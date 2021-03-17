Голова міського суду Тернополя помер від COVID-19

Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень

Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень

Фото: із відкритих джерел

У Тернополі голова міського районного суду Роман Грицак помер від коронавірусного захворювання.

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області", - йдеться в повідомленні на сайті.

Як розповідають працівники суду, Роман Грицак хворів коронавірусом і був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

Його стан почав погіршуватися 5 березня, внаслідок COVID-19 у нього було уражено 70% легень. 13 березня суддю підʼєднали до апарату ШВЛ, а 16 березня його не стало", - повідомляє видання "20 хвилин".

Роман Грицак почав працювати у міському районному суді Тернополя у 2001 році, він став головою суду в квітні 2014 року.

Нагадаємо, раніше було встановлено точні причини смерті загиблих на пожежі в "ковідній лікарні" Чернівців.