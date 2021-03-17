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17 березня 2021, 15:36 103

Голова міського суду Тернополя помер від COVID-19

17 березня 2021, 15:36 103
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Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень
Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень
Фото: із відкритих джерел
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У Тернополі голова міського районного суду Роман Грицак помер від коронавірусного захворювання.

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області", - йдеться в повідомленні на сайті.

Як розповідають працівники суду, Роман Грицак хворів коронавірусом і був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

Його стан почав погіршуватися 5 березня, внаслідок COVID-19 у нього було уражено 70% легень. 13 березня суддю підʼєднали до апарату ШВЛ, а 16 березня його не стало", - повідомляє видання "20 хвилин".

Роман Грицак почав працювати у міському районному суді Тернополя у 2001 році, він став головою суду в квітні 2014 року.

Нагадаємо, раніше було встановлено точні причини смерті загиблих на пожежі в "ковідній лікарні" Чернівців.

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