Голова міського суду Тернополя помер від COVID-19
У Тернополі голова міського районного суду Роман Грицак помер від коронавірусного захворювання.
Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.
16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області", - йдеться в повідомленні на сайті.
Як розповідають працівники суду, Роман Грицак хворів коронавірусом і був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.
Його стан почав погіршуватися 5 березня, внаслідок COVID-19 у нього було уражено 70% легень. 13 березня суддю підʼєднали до апарату ШВЛ, а 16 березня його не стало", - повідомляє видання "20 хвилин".
Роман Грицак почав працювати у міському районному суді Тернополя у 2001 році, він став головою суду в квітні 2014 року.
Нагадаємо, раніше було встановлено точні причини смерті загиблих на пожежі в "ковідній лікарні" Чернівців.