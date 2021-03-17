В Тернополе автомобиль, перевозивший COVID-вакцину, попал в ДТП

Трех пассажиров с черепно-мозговыми травмами госпитализировали в областную университетскую больницу

Трех пассажиров с черепно-мозговыми травмами госпитализировали в областную университетскую больницу

Фото: Нацполиция

В Тернополе автомобиль, перевозивший вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield), попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Екатерину Метельскую, передает RegioNews.

Известно, что авария произошла на пешеходном переходе на улице Мукулинецкой. В автомобиль, перевозивший вакцину, въехала другая машина, водитель которой не придерживался безопасной дистанции.

Медицинский автомобиль ехал со Збаража в Бучач. В машине, кроме водителя, были четверо пассажиров. Трех женщин с черепно-мозговыми травмами госпитализировали в областную университетскую больницу", - говорится в сообщении.

По словам главы областного управления здравоохранения Ольги Ярмоленко, ампулы с вакциной не повреждены, их уже увезли в Бучач.

Напомним, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик, есть жертвы.