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16 березня 2021, 20:43 5

В Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви

16 березня 2021, 20:43 5
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Дві 17-річні пасажирки загинули на місці
Дві 17-річні пасажирки загинули на місці
Фото Нацполіції
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У вівторок, 16 березня, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті події дві людини загинули, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає RegioNews.

У місті Балті близько четвертої години ранку 31-річний місцевий житель на своєму BMW в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Крім водія, у легковику перебували троє пасажирів - дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець.

Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переломами госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Національної поліції.

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії, в тому числі - чи був тверезий водій BMW.

Як повідомлялося, учора у Києві двоє людей загинули у ДТП, яке влаштував п'яний водій. Винуватцю аварії загрожує до 10 років в'язниці.

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