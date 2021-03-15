У школах та дитячих садках Івано-Франківська продовжили карантин
В Івано-Франківську школи та дитячі садки не будуть працювати, поки в місті не стабілізується ситуація із поширенням коронавірусу.
Про це у Facebook повідомила заступниця мера міста Вікторія Дротянко, передає RegioNews.
Зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, Івано-Франківськ та область подовжують перебувати у "червоній" карантинній зоні. Відповідно школи та садочки в місті залишаться закритими до стабілізації ситуації”, - написала чиновниця.
Вона висловила сподівання, що ситуація покращиться, і діти знову зможуть нормально вчитися.
Також у міській раді закликали мешканців Івано-Франківська дотримуватись заходів безпеки на час карантину.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області створять 117 пунктів вакцинації.
Раніше повідомлялось, що гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закривають на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.