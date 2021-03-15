У школах та дитячих садках Івано-Франківська продовжили карантин

Влада міста ухвалила таке рішення з огляду на складну епідеміологічну ситуацію

Влада міста ухвалила таке рішення з огляду на складну епідеміологічну ситуацію

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківську школи та дитячі садки не будуть працювати, поки в місті не стабілізується ситуація із поширенням коронавірусу.

Про це у Facebook повідомила заступниця мера міста Вікторія Дротянко, передає RegioNews.

Зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, Івано-Франківськ та область подовжують перебувати у "червоній" карантинній зоні. Відповідно школи та садочки в місті залишаться закритими до стабілізації ситуації”, - написала чиновниця.

Вона висловила сподівання, що ситуація покращиться, і діти знову зможуть нормально вчитися.

Також у міській раді закликали мешканців Івано-Франківська дотримуватись заходів безпеки на час карантину.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області створять 117 пунктів вакцинації.

Раніше повідомлялось, що гірськолижний курорт "Буковель" на Прикарпатті закривають на карантин. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.