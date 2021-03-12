В Івано-Франківській області створять 117 пунктів вакцинації

МОЗ хоче створити на території регіону 19 мобільних бригад, які будуть робити щеплення

МОЗ хоче створити на території регіону 19 мобільних бригад, які будуть робити щеплення

Фото: із відкритих джерел

На території Івано-Франківській області, яка через високі темпи поширення COVID-19 потрапила до “червоної” зони, побувала із інспекцією моніторингова група Міністерства охорони здоров'я України.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає RegioNews.

За її словами, моніторингова група відвідувала заклади, які лікують пацієнтів із COVID-19, і надала консультації щодо організації роботи та відповідності протоколам лікування.

Також Садов'як розповіла, як буде відбуватися вакцинація на території області.

У першу чергу вакцинуємо медичних працівників. В області планується створити 19 мобільних бригад з проведення вакцинації та 117 пунктів щеплення. Для проведення вакцинації населення залучать 116 осіб персоналу мобільних бригад та 702 особи персоналу пунктів щеплення", - сказала вона.

Чиновниця зазначила, що станом на 11 березня на Прикарпатті працювали п'ять мобільних бригад.

На сьогодні охоплення вакцинацією наших медичних працівників не таке високе. І складає в Івано-Франківській області 884 особи, але, по суті, до четверга працювала одна мобільна бригада. Всі решта - проходили навчання. Вчора почали працювати п'ять мобільних бригад, а сьогодні розпочне працювати дев'ять”, - розповіла Ірина Садов'як.

У МОЗ переконані, що збільшення кількості бригад допоможе швидше провести вакцинацію серед медичних працівників Івано-Франківської області.

Нагадаємо, голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі.