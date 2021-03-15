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15 березня 2021, 11:14 16

Чернігівщина стала "помаранчевою”, норма госпіталізацій перевищена у 10 областях - МОЗ

15 березня 2021, 11:14 16
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до переліку регіонів, які входять до “помаранчевої” зони карантину.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає RegioNews.

Так, "помаранчевою” стала Чернігівська область, там будуть діяти відповідні обмеження.

Також до цієї зони входить Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області і Київ.

У "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, як і раніше, залишаються Чернівецька, Закарпатська, Житомирська та Івано-Франківська області. Решта регіонів перебувають в "жовтій” зоні.

Станом на 15 березня у 10 областях перевищена норма госпіталізацій пацієнтів, при нормі 60 на 100 тисяч населення у Києві цей показник становить 77,2, у Вінницькій області - 122,7, Житомирській - 96, Закарпатській - 86,9, Івано-Франківській - 123,4, Миколаївській - 90,3, Тернопільській - 60,6, Хмельницькій - 73,4 і в Чернівецькій області - 89,4.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб.

коронавірус Україна карантин МОЗ пандемія помаранчева зона

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