COVID-19 в Україні: за добу зафіксували більше 6 тисяч нових випадків

Найбільше нових заражень виявили в Житомирській та Львівській областях

Найбільше нових заражень виявили в Житомирській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 14 березня COVID-19 діагностували у 6792 осіб, зафіксовано 130 летальних випадків, госпіталізували 2497 осіб, 3491 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6792 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 15 березня. Серед захворілих - 326 дітей і 109 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 27 598 (в тому числі методом ПЛР - 17 338, методом ІФА - 3236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7024).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) і Вінницькій (426) областях. За 14 березня в Києві підтвердили 313 випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 467 548 осіб;

одужало - 1 226 007 осіб;

летальних результатів - 28 433;

проведено ПЛР-тестів - 7 377 404.

Нагадаємо, добою раніше в Україні було зафіксовано 9012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.