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15 березня 2021, 10:06 4

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб

15 березня 2021, 10:06 4
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Від початку кампанії щеплено - 53 тисячі осіб
Від початку кампанії щеплено - 53 тисячі осіб
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 14 березня, в Україні прищепили від коронавірусу 2018 осіб. Найбільша кількість щеплень зробили в Донецькій області - 260.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (260 щеплень)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5044 щеплення), найменша - в Чернігівській області (1006 щеплень).

Нагадаємо, 12 березня в Україні першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва отримали 9304 людини.

коронавірус вакцина МОЗ медики вакцинація

 
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