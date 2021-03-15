В Україні за добу вакцинували від коронавірусу більше 2 тисяч осіб
Від початку кампанії щеплено - 53 тисячі осіб
Від початку кампанії щеплено - 53 тисячі осіб
За минулу добу, 14 березня, в Україні прищепили від коронавірусу 2018 осіб. Найбільша кількість щеплень зробили в Донецькій області - 260.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
2 018 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб. За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Донецькій області (260 щеплень)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5044 щеплення), найменша - в Чернігівській області (1006 щеплень).
Нагадаємо, 12 березня в Україні першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва отримали 9304 людини.
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