"Вагнергейт" відкладається: Bellingcat повідомив, що сьогодні не опублікує гучне розслідування

Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон

Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон

Фото: bellingcat.com

Сьогодні, 15 березня, не буде опублікований фільм-розслідування від Bellingcat про операцію по ВПК "Вагнер".

Як передає RegioNews, відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter керівник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Немає запланованої дати релізу для нашого розслідування "Вагнергейт" і ми ніколи не ставили таку. Дослідження для документального фільму все ще ведуться і, як тільки вони будуть закінчені, ми повідомимо всім про дату релізу фільму", - повідомив він.

Відомо, що журналіст Дмитро Гордон в одному з телеефірів озвучив дату - 15 березня, уточнив: після цього дня України чекають "тяжкі випробування". Про що мова, він не уточнив, але найімовірніше йдеться саме про публікацію розслідування міжнародної групи Bellingcat про "справу вагнерівців".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.