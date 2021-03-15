09:01  15 березня
COVID-19 в Україні: за добу зафіксували більше 6 тисяч нових випадків
08:41  15 березня
В окупованому Криму знайшли "винних" у водній блокаду півострова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 09:16 733

"Вагнергейт" відкладається: Bellingcat повідомив, що сьогодні не опублікує гучне розслідування

15 березня 2021, 09:16 733
Читайте также на русском языке
Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон
Раніше публікацію фільму анонсував Дмитро Гордон
Фото: bellingcat.com
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 15 березня, не буде опублікований фільм-розслідування від Bellingcat про операцію по ВПК "Вагнер".

Як передає RegioNews, відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter керівник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Немає запланованої дати релізу для нашого розслідування "Вагнергейт" і ми ніколи не ставили таку. Дослідження для документального фільму все ще ведуться і, як тільки вони будуть закінчені, ми повідомимо всім про дату релізу фільму", - повідомив він.

Відомо, що журналіст Дмитро Гордон в одному з телеефірів озвучив дату - 15 березня, уточнив: після цього дня України чекають "тяжкі випробування". Про що мова, він не уточнив, але найімовірніше йдеться саме про публікацію розслідування міжнародної групи Bellingcat про "справу вагнерівців".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Андрій Єрмак СБУ Офіс президента терористи допит Операція спецоперація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua