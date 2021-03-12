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12 березня 2021, 21:43 55

"Україна дає здачі", - Зеленський про підсумки засідань РНБО

12 березня 2021, 21:43 55
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Президент подякував членам РНБО "за важливу роботу, активну позицію та готовність захищати державні інтереси"
Президент подякував членам РНБО "за важливу роботу, активну позицію та готовність захищати державні інтереси"
Фото з сайту президента
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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки засідань Ради національної безпеки і оборони України.

Про підсумки засідань РНБО сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Не секрет, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс. Схвалення у суспільстві та, зрозуміло, обурення тих, хто знаходить у рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес. Сьогодні я підіб'ю попередні підсумки, розставлю крапки над "і" та простою мовою поясню вам – нашим громадянам, що саме відбувається, – заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що вже зупинені "спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією". Далі зауважив, що "заблоковано активи, майно, анульовано ліцензії та дозволи підприємств, пов’язаних з паном Медведчуком". І додав про повернення державі контрольного пакету акцій "Мотор-Січі". Також запевнив у тому, що "ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас".

А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців?

Перше – підтримується. Друге – закінчується, - сказав Зеленський.

Також він розповів про державну Стратегію деокупації та реінтеграції Криму й Севастополя та реакцію України на санкції Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку.

Як повідомлялося, учора секретар РНБО Данілов заявив, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність. За його словами, це робиться для національної безпеки України.

Також Данілов анонсував, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Учора РНБО створила Центр протидії дезінформації: стало відомо, коли він запрацює. Влада обіцяє інформувати громадськість про його діяльність.

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