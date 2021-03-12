"Україна дає здачі", - Зеленський про підсумки засідань РНБО

Президент подякував членам РНБО "за важливу роботу, активну позицію та готовність захищати державні інтереси"

Президент подякував членам РНБО "за важливу роботу, активну позицію та готовність захищати державні інтереси"

Фото з сайту президента

Про підсумки засідань РНБО сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Не секрет, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс. Схвалення у суспільстві та, зрозуміло, обурення тих, хто знаходить у рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес. Сьогодні я підіб'ю попередні підсумки, розставлю крапки над "і" та простою мовою поясню вам – нашим громадянам, що саме відбувається, – заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що вже зупинені "спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією". Далі зауважив, що "заблоковано активи, майно, анульовано ліцензії та дозволи підприємств, пов’язаних з паном Медведчуком". І додав про повернення державі контрольного пакету акцій "Мотор-Січі". Також запевнив у тому, що "ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас".

А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше – підтримується. Друге – закінчується, - сказав Зеленський.

Також він розповів про державну Стратегію деокупації та реінтеграції Криму й Севастополя та реакцію України на санкції Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку.

Як повідомлялося, учора секретар РНБО Данілов заявив, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність. За його словами, це робиться для національної безпеки України.

Також Данілов анонсував, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Учора РНБО створила Центр протидії дезінформації: стало відомо, коли він запрацює. Влада обіцяє інформувати громадськість про його діяльність.