Підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність, - Данілов

За його словами, це робиться для національної безпеки України

За його словами, це робиться для національної безпеки України

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На сьогодні ухвалено рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто у власність української держави. Це станеться найближчим часом

Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив на брифінгу за результатами засідання Радбезу, пише RegioNews.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор січ" буде повернуто українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

Він додав, що питання щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, які "дивним чином" опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємства, будуть отримувати компенсації.

Раніше Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі".