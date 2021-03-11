12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 17:42 7

Підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність, - Данілов

11 березня 2021, 17:42 7
Читайте также на русском языке
За його словами, це робиться для національної безпеки України
За його словами, це робиться для національної безпеки України
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сьогодні ухвалено рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто у власність української держави. Це станеться найближчим часом

Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив на брифінгу за результатами засідання Радбезу, пише RegioNews.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор січ" буде повернуто українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

Він додав, що питання щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, які "дивним чином" опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємства, будуть отримувати компенсації.

Раніше Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі".

Україна РНБО РНБО безпека Олексій Данилов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram