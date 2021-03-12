Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Сьогодні він підписав відповідний указ

Сьогодні він підписав відповідний указ

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Президент України Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Відповідний указ № 93/2021 Глава держави підписав сьогодні, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення про створення цього дорадчого органу було ухвалено Зеленським з урахуванням соціального напруження та запиту суспільства на доступ до справедливості й об’єктивного розгляду кримінальних проваджень і судових рішень у справах захисників України.

Як зазначила голова Консультативної ради Альона Вербицька, орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу. З початку російської збройної агресії боронити Україну пішли тисячі добровольців. Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства – сотні добровольців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Нині відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов’язків особу намагалися засудити на понад 10 років ув’язнення.

Європейська правова держава – це насамперед держава, у якій панує верховенство права та рівність усіх перед законом. Так сталося, що тривалий час з початку збройної агресії на сході України, анексії Криму не були враховані деякі обставини й не ухвалені відповідні закони, які надавали б можливість захистити права військовослужбовців та добровольців, які брали участь у захисті України, – зазначила вона.

Вербицька зауважила, що у таких справах є обставини, які потребують додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада.

За словами голови Консультативної ради, до її складу входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники та громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні, для отримання допомоги та консультацій. Робота Ради дасть змогу налагодити дієву комунікацію громадянського суспільства з низкою державних органів влади, що позначиться на результативності та ефективності, адже всі питання розглядатимуться та обговорюватимуться за одним столом, а не через численні письмові запити та довгоочікувані відповіді, як це відбувалося раніше.

Як повідомлялося, 9 березня Зеленський анонсував, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації.