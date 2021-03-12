13:59  12 марта
В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
19:19  12 марта
Донбасс: от начала суток в ООС – 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 21:43 50

"Украина дает сдачи", - Зеленский об итогах заседаний СНБО

12 марта 2021, 21:43 50
Читайте також українською мовою
Президент поблагодарил членов СНБО "за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы"
Президент поблагодарил членов СНБО "за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы"
Фото с сайта президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подвел итоги заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об итогах заседаний СНБО сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает RegioNews.

Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес. Сегодня я подведу предварительные итоги, расставлю точки над "и" и простым языком объясню вам – нашим гражданам, что именно происходит, – заявил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что уже остановлены "попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией". Далее заметил, что "заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с господином Медведчуком". И добавил о возвращении государству контрольного пакета акций "Мотор Сичи". Также заверил в том, что "мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс".

А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и дальше создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?

Первое – поддерживается. Второе – заканчивается, - сказал Зеленский.

Также он рассказал о государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя и реакцию Украины на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев Приватбанка.

Как сообщалось, вчера секретарь СНБО Данилов заявил, что предприятие "Мотор Сич" вскоре вернут в государственную собственность. По его словам, это делается для национальной безопасности Украины.

Также Данилов анонсировал, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Вчера СНБО создал Центр противодействия дезинформации: стало известно, когда он заработает. Власть обещает информировать общественность о его деятельности.

санкции СНБО Владимир Зеленский президент видеообращения

Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины
12 марта 2021, 15:15
Зеленского ждут на съезде "Слуги народа" 13 марта, – нардеп Кравчук
12 марта 2021, 11:58
Данилов прокомментировал обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
11 марта 2021, 21:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua