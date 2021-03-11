Данілов прокоментував обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком

Обшуки Данілов прокоментував на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

Журналісти запитали його, чи є сьогоднішні масштабні обшуки наслідком запровадження санкцій РНБО проти Віктора Медведчука.

Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я вам сказав, що вас буде чекати дуже багато цікавих речей по наведенню порядку в нашій країні. Якщо хтось щось вкрав, якщо хтось веде себе по відношенню до держави не так, як визначено законодавством, він буде мати те, про що ви зараз говорите”, - відповів Данілов.