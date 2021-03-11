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11 березня 2021, 21:57 4

Данілов прокоментував обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком

11 березня 2021, 21:57 4
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Фото: із відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував обшуки на мережі АЗС Glusco, яку пов'язують із народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Обшуки Данілов прокоментував на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

Журналісти запитали його, чи є сьогоднішні масштабні обшуки наслідком запровадження санкцій РНБО проти Віктора Медведчука.

Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я вам сказав, що вас буде чекати дуже багато цікавих речей по наведенню порядку в нашій країні. Якщо хтось щось вкрав, якщо хтось веде себе по відношенню до держави не так, як визначено законодавством, він буде мати те, про що ви зараз говорите”, - відповів Данілов.

Нагадаємо, 11 березня в СБУ повідомили, що проводяться масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком.

обшуки санкції РНБО СБУ Олексій Данилов АЗС Віктор Медведчук

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