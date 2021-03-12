Зеленського чекають на з'їзді "Слуги народу" 13 березня, – нардепка Кравчук

Нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується

Нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, буде присутній на з'їзді партії "Слуга народу", який відбудеться 13 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24".

"Ми очікуємо на приїзд президента на завтрашній з'їзд. Хотілося б також почути, як він бачить подальшу роботу цієї великої команди", – наголосила вона.

Також нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується.

"Серед конкретних людей, які очолюють ті чи інші осередки, на з'їзді партії змін не буде, бо такі рішення ухвалюють саме члени тієї чи іншої організації", – сказала вона й додала, що не виключає, що такі рішення будуть згодом.

Нагадаємо, "Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії.