13:59  12 березня
У Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси
12:19  12 березня
Законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" можуть подати Раді найближчими тижнями
08:11  12 березня
Окупанти обстріляли з гранатометів позиції сил ООС: поранено військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
12 березня 2021, 11:58 6

Зеленського чекають на з'їзді "Слуги народу" 13 березня, – нардепка Кравчук

12 березня 2021, 11:58 6
Читайте также на русском языке
Нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується
Нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, буде присутній на з'їзді партії "Слуга народу", який відбудеться 13 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24".

"Ми очікуємо на приїзд президента на завтрашній з'їзд. Хотілося б також почути, як він бачить подальшу роботу цієї великої команди", – наголосила вона.

Також нардепка додала, що гучних відставок на з'їзді не планується.

"Серед конкретних людей, які очолюють ті чи інші осередки, на з'їзді партії змін не буде, бо такі рішення ухвалюють саме члени тієї чи іншої організації", – сказала вона й додала, що не виключає, що такі рішення будуть згодом.

Нагадаємо, "Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії.

Україна Володимир Зеленський Слуга народа президент З'їзд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua