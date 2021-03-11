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11 березня 2021, 19:06 83

РНБО створила Центр протидії дезінформації: стало відомо, коли він запрацює

11 березня 2021, 19:06 83
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 11 березня під час засідання Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про створення Центру протидії дезінформації.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Питання створення Центру протидії дезінформації, про який президент говорив на відкритті форуму, що відбувався цього тижня. Рішенням Ради Нацбезпеки й оборони такий Центр сьогодні був створений", - сказав секретар.

Данілов додав, що він розпочне роботу з наступного тижня, 16 березня, і буде розміщуватись у Ситуаційному центрі апарату РНБО в будівлі Офісу президента.

За словами секретаря РНБО, до його роботи будуть долучатися працівники розвідувальної спільноти, відповідних міністерств та відомств, його керівник буде призначений указом президента.

Це буде окремий Центр, побудований за принципом Національного координаційного центру з кібербезпеки, як комітет по розвідці, який працює в апараті РНБО. Там буде окремий керівник", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, 9 березня Зеленський повідомив, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації. Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом.

Згодом в Офісі президента заявили, що центр протидії дезінформації запрацює вже наступного тижня.

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