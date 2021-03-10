Підрив військових на Донбасі: начальнику інженерної служби оголосили підозру

Він не позначив заміновану ділянку і не повідомив командування про місцезнаходження мін

Він не позначив заміновану ділянку і не повідомив командування про місцезнаходження мін

Фото: gp.gov.ua

Колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин представники Військової прокуратури повідомили про підозру в рамках розслідування підриву трьох військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Його підозрюють в недбалості під час несення військової служби(ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області”, - йдеться в повідомленні.

Як встановили прокурори, він не поінформував командування про місцезнаходження мін і не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів.

Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін. Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську”, - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 14 лютого на Донбасі загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

Того ж дня Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака.