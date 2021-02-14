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На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої
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14 лютого 2021, 13:22 115

На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої

14 лютого 2021, 13:22 115
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Інцидент стався неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області
Інцидент стався неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області
Фото: із відкритих джерел
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В зоні ООС в результаті підриву невідомого пристрою загинули троє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це у Facebook повідомляє штаб оперативно-тактичного угруповання "Північ", передає RegioNews.

Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі стріляли біля Водяного та Старогнатівки.

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