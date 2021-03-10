Бойовики продовжують ескалацію конфлікту на Донбасі: за добу зафіксовано понад 20 обстрілів

Бойових втрат серед наших військових немає

Бойових втрат серед наших військових немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додають у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, добою раніше з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 18 випадків порушення режиму припинення вогню.