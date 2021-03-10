Подрыв военных на Донбассе: начальнику инженерной службы объявили подозрение
Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей представители Военной прокуратуры сообщили о подозрении в рамках расследования подрыва трех военных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
Его подозревают в халатности во время несения военной службы (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
По данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как установили прокуроры, он не проинформировал командование о местонахождении мин и не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.
Это привело к гибели 14 февраля 2021 года троих военнослужащих в результате взрыва мин. Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске", - добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, 14 февраля на Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве.
В тот же день Зеленский срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака.