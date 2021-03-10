09:22  10 марта
Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения
12:13  10 марта
У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
18:14  10 марта
Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
10 марта 2021, 20:55 33

Подрыв военных на Донбассе: начальнику инженерной службы объявили подозрение

10 марта 2021, 20:55 33
Читайте також українською мовою
Он не обозначил заминированный участок и не сообщил командованию о местонахождении мин
Он не обозначил заминированный участок и не сообщил командованию о местонахождении мин
Фото: gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей представители Военной прокуратуры сообщили о подозрении в рамках расследования подрыва трех военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Его подозревают в халатности во время несения военной службы (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как установили прокуроры, он не проинформировал командование о местонахождении мин и не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов.

Это привело к гибели 14 февраля 2021 года троих военнослужащих в результате взрыва мин. Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 14 февраля на Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве.

В тот же день Зеленский срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака.

ООС военные Донецкая область Донецк гибель

Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"
10 марта 2021, 18:14
У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
10 марта 2021, 12:13
Боевики продолжают эскалацию конфликта на Донбассе: за сутки зафиксировано более 20 обстрелов
10 марта 2021, 08:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua