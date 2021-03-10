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Війна на Донбасі: окупанти чотири рази зірвали режим "тиші"
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10 березня 2021, 18:14 5

Війна на Донбасі: окупанти чотири рази зірвали режим "тиші"

10 березня 2021, 18:14 5
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Втрат серед наших воїнів немає
Втрат серед наших воїнів немає
Фото з відкритих джерел
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У середу, 10 березня, бойовики в зоні операції Об'єднаних сил чотири рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті селищ Південне та Троїцьке. Окупанти відкривали провокаційний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Також недалеко від Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, March 10, 2021

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння.

ООС Україна війна бойовики Операція

 
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