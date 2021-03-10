Війна на Донбасі: окупанти чотири рази зірвали режим "тиші"

Втрат серед наших воїнів немає

Втрат серед наших воїнів немає

Фото з відкритих джерел

У середу, 10 березня, бойовики в зоні операції Об'єднаних сил чотири рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті селищ Південне та Троїцьке. Окупанти відкривали провокаційний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Також недалеко від Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних гранатометів станкових.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння.