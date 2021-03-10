Війна на Донбасі: окупанти чотири рази зірвали режим "тиші"
У середу, 10 березня, бойовики в зоні операції Об'єднаних сил чотири рази порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Ворожі обстріли були зафіксовані в передмісті селищ Південне та Троїцьке. Окупанти відкривали провокаційний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Також недалеко від Авдіївки і Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних гранатометів станкових.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку російсько-німецьких окупаційних військ.
"Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, March 10, 2021
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів стріляли із забороненого озброєння.