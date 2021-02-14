10:32  14 лютого
Коронавірус в Україні: більше 3 тисяч нових випадків, померли 45 осіб
11:32  14 лютого
У Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі
13:22  14 лютого
На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2021, 16:05 22

Загибель трьох військових: Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака

14 лютого 2021, 16:05 22
Читайте также на русском языке
Він чекає на звіт про трагедію у понеділок, 15 лютого
Він чекає на звіт про трагедію у понеділок, 15 лютого
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку розслідувати обставини загибелі трьох військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - заявив Зеленський.

Також стало відомо про обставини загибелі бійців Збройних Сил. За попередньою інформацією, вони загинули близько 10:00 у неділю під час пересування позиціями з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского.

Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

Донбас ООС Володимир Зеленський смерть військові президент Донецька область

На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої
14 лютого 2021, 13:22
Єрмак вважає, що рейтинг Зеленського падає через "ворожу пропаганду”
14 лютого 2021, 11:08
Доба в ООС: бойовики стріляли біля Водяного та Старогнатівки
14 лютого 2021, 10:07
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram