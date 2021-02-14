Загибель трьох військових: Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака

Він чекає на звіт про трагедію у понеділок, 15 лютого

Він чекає на звіт про трагедію у понеділок, 15 лютого

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - заявив Зеленський.

Також стало відомо про обставини загибелі бійців Збройних Сил. За попередньою інформацією, вони загинули близько 10:00 у неділю під час пересування позиціями з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского.

Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.