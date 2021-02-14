Загибель трьох військових: Зеленський терміново відправив на Донбас Тарана і Хомчака
Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку розслідувати обставини загибелі трьох військових на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - заявив Зеленський.
Також стало відомо про обставини загибелі бійців Збройних Сил. За попередньою інформацією, вони загинули близько 10:00 у неділю під час пересування позиціями з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского.
Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження)”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.