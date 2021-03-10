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10 березня 2021, 18:04 21

У Житомирі вирішили не зупиняти транспорт і відправили учнів на канікули

10 березня 2021, 18:04 21
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Третього березня область опинилася у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки
Третього березня область опинилася у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки
Фото: zt-rada.gov.ua
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У Житомирі, який перебуває у “червоній” зоні карантину, міська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила відправити учнів шкіл на канікули з 13 березня, а роботу транспорту залишити без змін.

Про це повідомляється на сайті міської ради Житомира, передає RegioNews.

Питання введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території житомирської громади, які визначені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки, було розглянуто на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС 10 березня”, - йдеться в повідомленні.

У міській раді розповіли, що у зв’язку із ускладненням епідеміологічної ситуації на території міста та регіону, весняні канікули у закладах загальної середньої освіти будуть тривати протягом 9 календарних днів, з 13 по 21 березня.

Змін у роботі громадського транспорту не буде. Узгоджуються подальші рішення та шляхи організації перевезень. Відповідну інформацію буде розміщено на сайті Житомирської міської ради згодом”, - додали у мерії.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину.

10 березня на Житомирщині через карантин скасували приміські поїзди.

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Житомир червона зона транспорт горсовет комісія

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