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10 березня 2021, 17:26 7

На Житомирщині через карантин скасували приміські поїзди

10 березня 2021, 17:26 7
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Опубліковано список рейсів
Опубліковано список рейсів
Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" припинила курсування двох регіональних поїздів у Житомирській області і заборонила зупинки чотирьох поїздів в регіоні. Все через перехід області в "червону зону" карантину.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", пише RegioNews.

З 7 березня в Житомирській області зупинили рух поїздів Коростень - Вінниця - Коростень і Коростень - Житомир.

Також, з цієї ж дати заборонено зупинятися в межах області чотирьох поїздів:

  • Київ - Жмеринка на станціях: Попільня, Бровки, Чернорудка;

  • Жмеринка - Київ на станції: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попільня;

  • Київ - Рівне на станціях: Чернявка, Попільня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчина, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжний, Миропіль;

  • Шепетівка - Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчина, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чернорудка, Бровки, Попільня.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" назвали умову, за якої до "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси.

Україна Київ Укрзализныця поїзд Житомирська область

 
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