В Житомире решили не останавливать транспорт и отправили учеников на каникулы

Третьего марта область оказалась в "красной" зоне эпидемиологической опасности

Третьего марта область оказалась в "красной" зоне эпидемиологической опасности

Фото: zt-rada.gov.ua

В Житомире, который находится в "красной" зоне карантина, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отправить учеников школ на каникулы с 13 марта, а работу транспорта оставить без изменений.

Об этом сообщается на сайте городского совета Житомира, передает RegioNews.

Вопрос введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории житомирской общины, которые определены для "красного" уровня эпидемической опасности, был рассмотрен на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 10 марта", - говорится в сообщении.

В городском совете рассказали, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации на территории города и региона, весенние каникулы в учреждениях общего среднего образования будут продолжаться в течение 9 календарных дней, с 13 по 21 марта.

Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета позже", - добавили в мэрии.

Напомним, ранее в Житомирской области официально ввели "красную" зону карантина.

10 марта на Житомирщине из-за карантина отменили пригородные поезда.

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