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10 березня 2021, 12:50 8

В "Укрзалізниці" назвали умову, за якої до "червоних зон" можуть запустити нові спецрейси

10 березня 2021, 12:50 8
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Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися
Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися
Фото з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спеціальних рейсів до "червоних зон" адаптивного карантину. Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися.

Про це на прес-конференції заявив в. о. члена правління УЗ, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, пише RegioNews.

"Щодо спеціальних рейсів. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти до "червоної зони", вже напрацьовано механізм - МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - зазначив Перцовський.

Він також заявив, що в майбутньому УЗ може збільшувати число спецрейсів, але при цьому з обмеженням кількості доступних місць при купівлі квитків - до 50% для безпечного перевезення пасажирів.

Нагадаємо, у столиці та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з коронавірусом.

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