Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване

Житомирський градоначальник переміг на місцевих виборах восени 2020 року у першому турі з більш ніж 51% голосів. Однак протягнути в міську раду фракцію, що могла б стати монобільшістю, йому не вдалося

Житомирський градоначальник переміг на місцевих виборах восени 2020 року у першому турі з більш ніж 51% голосів. Однак протягнути в міську раду фракцію, що могла б стати монобільшістю, йому не вдалося

В розпорядженні Сергія Сухомлина цього разу виявилися трохи більше третини депутатських "багнетів" з 42-х існуючих. Тож так чи інакше, але йому довелося шукати партнерів для створення коаліції. Щоправда, минула каденція мера Житомира, в яку він вступив під прапорами БПП, також не була ознаменована повною підтримкою депутатського корпусу – тоді, після першого обрання міським головою, йому також довелося шукати підтримки у "Самопомочі", "Свободи" та навіть у колишніх "регіоналів". За що довелося віддати посаду секретаря міськради представниці "Самопомочі" Наталії Чиж.

В цю канденцію Сухомлин увійшов у міську раду більш солідним загоном: замість 11 депутатів БПП в минулому скликанні тепер за ним – 16 від "Пропозиції". Окрім них в раді опинилися по 6 депутатів від ОПЗЖ, "ЄС" та "Слуги народу", 4 депутатські місця отримала "Сила і честь" та до мінімуму "всохла" в цьому скликанні "Батьківщина" - її інтереси в міськраді відстоюватимуть лише 3 представники. Тоді як в минулому скликанні фракція партії Юлії Тимошенко була другою за чисельністю (10 мандатів) і мала всі можливості псувати життя меру обласного центру.

Незважаючи на цілеспрямовану критику з боку "Пропозиції", особливо з вуст партійного лідера та мера Дніпра Бориса Філатова у бік Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу", житомирський бургомістр не став лізти на рожен. І завбачливо прийняв пропозицію правлячої в країні політсили про спільну діяльність в окремо взятому Житомирі. За прихильність фракції "слуг" та її київських кураторів з вулиці Банкової Сухомлин цього разу розрахувався також посадою секретаря міської ради. Ним став обраний від "СН" Віктор Клімінський – відомий житомирський бізнесмен, гендиректор підприємства "Екотекстиль", яке володіє торговельною маркою "Легка Хода".

Унікальність цього скликання Житомирської міськради полягає в тому, що третім партнером по коаліції замість ОПЗЖ, яка у подібних випадках в інших місцевих радах ставала однією з опор владної конструкції, цього разу виступила фракція "Європейської солідарності", яка радо підставила плече Сухомлину і "Пропозиції" в обмін на кілька крісел голів постійних комісій. Ситуація й справді непересічна, адже на всеукраїнському рівні "ЄС" та "СН" є політичними противниками. Це твердження, в принципі, справедливе і щодо пари "СН"-ОПЗЖ, але тут протистояння виглядає більш удаваним, аніж реальним. Особливо з огляду на ту кількість місцевих рад (і в містах, і на обласному рівні), в яких відбувся конгломерат "зелених" і "біло-синіх".

Пояснюється ж така "ЄС-спрямованість" Сухомлина його тривалим минулим у БПП та досить міцними зв’язками з місцевими "порошенківцями". Така відмінність позиції житомирського осередку "ЄС" від загальноукраїнської опозиційної налаштованості пояснюється, зокрема, й тим, що його керівником і головою відповідної фракції у Житомирській облраді є Олександр Рабінович - близький і в бізнесовому, і в особистому плані меру Житомира Сухомлину. Недивно з огляду на це, що й в обласній раді, де "Пропозиція" змогла утворити невеличку фракцію, коаліційна ситуація склалася приблизно так само, як і у міській раді. В області також китами владної конструкції стали "СН", "Пропозиція" та "ЄС".

Сергій Сухомлин загалом вийшов з цих виборів якщо не сильнішим від себе попереднього, то точно не слабшим. Завдяки створеній у місті та в області системі балансів він, як мінімум, зберіг можливість залишити більшість своїх заступників, з якими працював раніше. Та й нинішній склад міськради, здається, є більш комфортним та зрозумілим для нього. Що дозволить зберегти житомирському градоначальнику всі позиції, досягнуті протягом попередніх п’яти років – як у бізнесовому, так і в адміністративному сенсі.