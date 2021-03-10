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10 березня 2021, 14:34 561

В Ужгороді підприємці протестували проти "вибіркового карантину”

10 березня 2021, 14:34 561
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Вони вимагали рівних умов для всього бізнесу регіону
Вони вимагали рівних умов для всього бізнесу регіону
Фото: 1-tv.com.ua
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Сьогодні, 10 березня під будівлею Закарпатської ОДА в Ужгороді місцеві підприємці вийшли на протест проти вибіркового карантину у "червоній" зоні.

Про це повідомляє канал "Перший кабельний”, видання "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що біля будівлі обласної адміністрації зібралися близько пів сотні людей, вони обурювалися, що карантин ввели лише для малого та середнього бізнесу.

Організатори акції протесту заявили, що згодні із карантином, але щоб він діяв для всього бізнесу. Ще однією вимогою було припинення роботи закладів освіти (1-4 класи та садочки), а також держустанов.

Підприємці підготували лист-звернення до влади області, у якому виклали свої вимоги.

Ми прийняли звернення пікетувальників, розглянемо його сьогодні на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, де рекомендуватимемо районам за показниками епідситуації обмежувати роботу тих чи інших закладів. Але це рішення прийматимуть вже виключно органи місцевого самоврядування на місцях, саме так визначає закон”, - повідомив "Укрінформу" заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

Нагадаємо, на Буковині виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму у "червоній" зоні.

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