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10 березня 2021, 15:48 97

У Слов'янську депутати вчетверте не зібрались на "бюджетну" сесію

10 березня 2021, 15:48 97
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Через відсутність кворуму у місті досі не ухвалили бюджет
Через відсутність кворуму у місті досі не ухвалили бюджет
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 10 березня у Слов'янську Донецької області через відсутність кворуму не відбулась сесія міської ради.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У залі зареєструвались 17 депутатів із 38, на засідання не прийшли депутати від партій "ОПЗЖ", "Наш край", "Мир та розвиток".

Депутати цих політсил надіслали звернення на ім'я мера, у якому пояснили своє небажання з'явитись на сесію тим, що вони не встигли ознайомитись зі зміненим проектом бюджету.

А також враховуючи необхідність вивчення питань щодо аварійної ситуації, що склалась на мосту через Казенний Торець, та кричущих фактів відключення теплопостачання міських котелень, просимо перенести друге пленарне засідання четвертої сесії на 17 березня на 9:00", - зачитав звернення мер міста Вадим Лях.

5 березня він заявляв, що представники трьох партій тричі зривали сесію, через що у місті досі не затверджений бюджет і не можуть бути перевибори.

Наступна сесія міської ради має відбутися 11 березня о десятій годині ранку.

Нагадаємо, у міськраді Слов'янська не можуть прийняти бюджет міста, не збирається робоча група.

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