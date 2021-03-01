У Житомирській області офіційно запровадили "червону” зону карантину
Державна комісія з питань ТЕБ і НС під час засідання запровадила на території Житомирської області “червоний” рівень епідемічної небезпеки, обмеження почнуть діяти з 3 березня.
Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 03 березня 2021 р. "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області”, - написав Немчінов.
Він додав, що на території області будуть діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, 1 березня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що область увійде до "червоної” зони карантину із обмеженнями, які діяли під час зимового локдауну.