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В ООС від початку доби – п’ять порушень режиму припинення вогню
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07 березня 2021, 19:00 7

В ООС від початку доби – п’ять порушень режиму припинення вогню

07 березня 2021, 19:00 7
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Бойових втрат серед українських воїнів немає
Бойових втрат серед українських воїнів немає
Фото з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська, не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі обстрілюють позиції Збройних сил України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч.

Вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета. Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї, - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У штабі повідомляють і про виконання завдань й іншими складовими сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомлялося, за попередню добу в ООС зафіксовано десять порушень режиму "тиші" окупантами. На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

6 березня окупанти поранили українського захисника.

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