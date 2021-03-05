Від COVID-19 вакцинували вже більше тисячі військовослужбовців у зоні ООС

На сьогодні ЗСУ отримали від Мінздоров’я 14 тис. доз вакцини Covishield

На сьогодні ЗСУ отримали від Мінздоров’я 14 тис. доз вакцини Covishield

Фото з відкритих джерел

Проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на штаб ООС.

Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформація щодо кількості вакцинованих за добу військовослужбовців та залишок вакцини щоденно передається до Міністерства охорони здоров’я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Також в ООС нагадують, що на сьогодні Збройні Сили України отримали від Міністерства охорони здоров’я України 14000 доз вакцини Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом сумісно з британсько-шведською компанією AstraZeneca та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

В районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого у 2021... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, скільки українців вже записалися на COVID-вакцинацію. Запис можна здійснити онлайн.