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05 березня 2021, 20:22 8

Від COVID-19 вакцинували вже більше тисячі військовослужбовців у зоні ООС

05 березня 2021, 20:22 8
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На сьогодні ЗСУ отримали від Мінздоров’я 14 тис. доз вакцини Covishield
На сьогодні ЗСУ отримали від Мінздоров’я 14 тис. доз вакцини Covishield
Фото з відкритих джерел
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Проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на штаб ООС.

Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформація щодо кількості вакцинованих за добу військовослужбовців та залишок вакцини щоденно передається до Міністерства охорони здоров’я України для здійснення загального моніторингу охоплення вакцинацією від COVID-19 в Україні.

Також в ООС нагадують, що на сьогодні Збройні Сили України отримали від Міністерства охорони здоров’я України 14000 доз вакцини Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом сумісно з британсько-шведською компанією AstraZeneca та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування.

В районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців від коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого у 2021...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, скільки українців вже записалися на COVID-вакцинацію. Запис можна здійснити онлайн.

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