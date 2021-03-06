Війна на Донбасі: окупанти поранили українського захисника
У п'ятницю, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.
Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Широкине.
Біля Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета ворог обстрілював українські позиції поблизу Талаківки.
У передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. Один український воїн отримав вогнепальне поранення.
"Військовослужбовця оперативно доставлено у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - важкий", - повідомили у штабі.
Україна тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріли не припинялися.
З початку поточної доби, 6 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, March 5, 2021
Нагадаємо, раніше у Зеленського звинуватили Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу.