Війна на Донбасі: окупанти поранили українського захисника

Минулої доби було зафіксовано сім обстрілів

Минулої доби було зафіксовано сім обстрілів

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У п'ятницю, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Широкине.

Біля Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета ворог обстрілював українські позиції поблизу Талаківки.

У передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. Один український воїн отримав вогнепальне поранення.

"Військовослужбовця оперативно доставлено у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - важкий", - повідомили у штабі.

Україна тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріли не припинялися.

З початку поточної доби, 6 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше у Зеленського звинуватили Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу.